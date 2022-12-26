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Пеле начал прощаться с родными и близкими

Сергей Лебедев
21:58 26.12.2022
Сообщается, что состояние трехкратного чемпионат мира по футболу снова ухудшилось.
Пеле начал прощаться с родными и близкими
© Фото: Nick Zonna Keystone Press Agency Globallookpress
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Трехкратный чемпион мира по футболу Пеле попрощался с родными и близкими. Недавно его состояние снова ухудшилось. Об этом в понедельник сообщил спортивный менеджер Фрэнк Халид.

«Пеле попрощался с родными и друзьями. Легенда футбола постепенно проигрывает битву с онкологией, семья заявила, что "его состояние снова ухудшилось"», - написал Халид на своей странице в Twitter.

Напомним, что всемирно известный футболист был госпитализирован 29 ноября. Предстояло скорректировать курс химиотерапии в лечении онкологического заболевания прямой кишки и лечения респираторной инфекции.

В начале декабря приводились сведения, что у Пеле в больнице обнаружили респираторную инфекцию, его лечили антибиотиками.

Немного позже стало известно, что врачи прекратили химиотерапию Пеле, у которого обнаружили новые метастазы. У 82-летнего чемпиона выявили метастазы в легких, печени и кишечнике.

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