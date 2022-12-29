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Лавров отверг «формулу мира» Зеленского и назвал ее истинные цели

Ян Брацкий
08:25 29.12.2022
Глава внешнеполитического ведомства России напомнил, что Москва никогда не отказывалась от переговоров, однако Киев сделал ставку на эскалацию и ужесточение позиций.
Лавров отверг «формулу мира» Зеленского и назвал ее истинные цели
© Фото: Mission of Russia EU, GlobalLookPress
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Россия не будет ни с кем разговаривать на основе предложенной президентом Украины Владимиром Зеленским «формулы мира». Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

«Очевидно, что Киев не готов к диалогу. Выдвигая разного рода идеи и "формулы мира", Зеленский лелеет иллюзию добиться при помощи Запада вывода наших войск с российской территории Донбасса, Крыма, Запорожья и Херсонщины, выплаты Россией репараций, явки "с повинной в международные трибуналы" и т.п. Разумеется, мы на таких условиях ни с кем разговаривать не будем», - цитирует РИА Новости заявление Лаврова.

Глава внешнеполитического ведомства отметил, что официальная Москва никогда не отказывалась от идеи дипломатического решения конфликта, но Владимир Зеленский утратил самостоятельность в принятии решений и по указке англосаксов ужесточил свою позицию и отказался от переговоров, добавил министр.

О том, что Украина не готова обсуждать мир за круглым переговорным столом накануне заявил и глава Комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя желание Киева провести в феврале следующего года «мирный саммит» под эгидой ООН. Подобные инициативы он назвал дымовой завесой.

А в минувший вторник генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш заявил о готовности выступить посредником на переговорах Москвы и Киева, но только если обе стороны будут не против.

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