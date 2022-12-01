Лавров: Москва никогда не просила о переговорах с Киевом, но готова выслушать другую сторону

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Россия никогда не просила о переговорах с Украиной, однако готова выслушать другую сторону. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«И когда нас обвиняют, что мы постоянно просим о каких-то переговорах, чтобы выиграть время для, так сказать, того, чтобы собрать силы дополнительные для проведения специальной военной операции, ну это и смешно, и неприятно потому, что люди врут, врут откровенно. Никогда ни о каких переговорах мы не просили, но всегда говорили, что, если кто-то имеет интерес к переговорному решению, мы готовы выслушать», - сказал он на пресс-конференции по проблематике европейской безопасности.

Ранее глава МИД РФ заявил, что украинский народ будет освобожден от неонацистских правителей, он заслуживает жить в дружбе со славянскими братьями. Об этом он сказал в рамках документального фильма «Нацизм под следствием». Также министр заявил, что события на Украине, приведшие к нынешней ситуации, произошли не без влияния внешних сил, которые «превратили нацизм в теорию и практику нынешней украинской власти».

Кроме того, отвечая на вопросы журналистов на полях саммита G20, Сергей Лавров рассказал о своей беседе с Эммануэлем Макроном, в которой они обсудили причины заморозки переговоров между Россией и Украиной. По словам главы МИД РФ, Киев предлагает нереалистичные и неадекватные условия.