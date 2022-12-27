По словам депутата Госдумы, Украина не готова к переговорам о мире.

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Украина не готова к переговорам о мире. Такое мнение выразил глава Комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя заявление Киева о намерении провести в феврале следующего года «мирный саммит» на площадке ООН.

«Украина по-прежнему не готова вести переговоры о мире, все высказывания Кулебы - дымовая завеса», - передает ТАСС слова Слуцкого.

Депутат отметил, что именно Украина вышла из стамбульского переговорного процесса. По словам Слуцкого, Киев выбрал путь эскалации. Более того, западные страны продолжают вооружать националистов.

«И пока такое положение вещей будет сохраняться, Киев по-прежнему будет вводить мировое сообщество в заблуждение относительно своей позиции по переговорам. Пока на Украине против России воюет весь блок НАТО, любые так называемые мирные формулы с Банковой будут неэффективными», - добавил Леонид Слуцкий.

Напомним, ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что мир на Украине может наступить только по воле США. Он подчеркнул, что только договоренность между Соединенными Штатами и Россией может привести к миру, в то время как переговоры с Украиной ни к чему не приведут.