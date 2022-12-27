Генсек ООН выразил готовность быть посредником на переговорах РФ и Украины

Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш выступит посредником в переговорах по Украине, если этого захотят обе стороны конфликта.

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Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш станет посредником в урегулировании конфликта между Россией и Украиной только в том случае, если этого захотят обе стороны. Об этом заявили в офисе генсека.

«Он может выступать посредником только в том случае, если все стороны хотят, чтобы он был посредником», - цитирует РИА Новости.

Представители также обратили внимание на то, что Гуттериш и ранее выражал готовность быть посредником для переговоров на этих же условиях.

Ранее генсек ООН заявил, что организация будет и дальше прилагать усилия, чтобы способствовать Черноморской зерновой инициативе. Среди действий, которые днем и ночью осуществляет ООН, Гуттериш назвал введение исключений в санкционные режимы и устранение различных препятствий, мешающих реализации сделки.