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В Белоруссии заявили, что украинскую ракету сбили системы ПВО страны

Анна Назайкина
15:45 29.12.2022
Ее обломки обнаружили на сельскохозяйственном поле в районе деревни Горбаха Ивановского района Брестской области.
В Белоруссии заявили, что украинскую ракету сбили системы ПВО страны
© Фото: III_SESTRY, Telegram
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В Министерстве обороны Белоруссии заявили, что украинскую ракету сбили системы противовоздушной обороны страны. Военное ведомство разместило сообщение в своем Telegram-канале.

«Сегодня в районе 10 часов силами войск противовоздушной обороны была поражена воздушная цель. Ее обломки обнаружены на сельскохозяйственном поле в районе деревни Горбаха», - заявили в министерстве.

Ранее БелТА сообщило о падении украинской ракеты на территории страны. Было добавлено, что ЧП произошло в промежутке с 10 до 11 утра. Впоследствии уточнялось, что ракета упала в Ивановском районе Брестской области.

Поражение ракеты белорусскими системами ПВО являлось одной из основных версий случившегося.

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