В стране и мире В Белоруссии заявили, что украинскую ракету сбили системы ПВО страны Анна Назайкина Ее обломки обнаружили на сельскохозяйственном поле в районе деревни Горбаха Ивановского района Брестской области. © Фото: III_SESTRY, Telegram Читайте нас на: В Министерстве обороны Белоруссии заявили, что украинскую ракету сбили системы противовоздушной обороны страны. Военное ведомство разместило сообщение в своем Telegram-канале. «Сегодня в районе 10 часов силами войск противовоздушной обороны была поражена воздушная цель. Ее обломки обнаружены на сельскохозяйственном поле в районе деревни Горбаха», - заявили в министерстве. Ранее БелТА сообщило о падении украинской ракеты на территории страны. Было добавлено, что ЧП произошло в промежутке с 10 до 11 утра. Впоследствии уточнялось, что ракета упала в Ивановском районе Брестской области. Поражение ракеты белорусскими системами ПВО являлось одной из основных версий случившегося. Экспертное мнение и аналитика