Согласно тексту указа, ответственность наступит за создание диверсионного сообщества, обучение или содействие диверсиям, а также их финансирование и пропаганду.

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Президент России Владимир Путин подписал закон об уголовной ответственности за диверсионную деятельность.

Согласно тексту указа, ответственность наступит за создание диверсионного сообщества, обучение или содействие диверсиям, а также их финансирование и пропаганду.

Ранее Путин подписал закон о штрафах до пяти миллионов или до пяти лет колонии за осквернение георгиевских лент.

Также сообщалось об уничтожении двух боевиков в Кабардино-Балкарии, которые готовили террористический акт по заданию киевского режима.