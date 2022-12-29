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Путин подписал закон об ответственности до пожизненного лишения свободы за диверсии

Тимур Шерзад
17:14 29.12.2022
Согласно тексту указа, ответственность наступит за создание диверсионного сообщества, обучение или содействие диверсиям, а также их финансирование и пропаганду. 
Путин подписал закон об ответственности до пожизненного лишения свободы за диверсии
© Фото: Kremlin pool, Globallookpress
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Президент России Владимир Путин подписал закон об уголовной ответственности за диверсионную деятельность. 

Согласно тексту указа, ответственность наступит за создание диверсионного сообщества, обучение или содействие диверсиям, а также их финансирование и пропаганду. 

Ранее Путин подписал закон о штрафах до пяти миллионов или до пяти лет колонии за осквернение георгиевских лент.

Также сообщалось об уничтожении двух боевиков в Кабардино-Балкарии, которые готовили террористический акт по заданию киевского режима.   

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