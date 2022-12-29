Путин запустил церемонию поднятия флага на АПЛ «Генералиссимус Суворов»
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Президент Российской Федерации Владимир Путин разрешил поднять военно-морской флаг на атомной подводной лодке «Генералиссимус Суворов», малом ракетном корабле «Град» и тральщике «Анатолий Шлемов».
В четверг, 29 декабря, российский лидер принял участие по видеосвязи в церемонии приема кораблей в состав ВМФ.
Глава Министерства обороны России Сергей Шойгу доложил президенту, что корабли к первому подъему флага готовы, и попросил разрешения начать церемонию.
«Подъем военно-морского флага на кораблях, поступающих в Военно-морской флот, разрешаю», - сказал глава государства.