Путин назначил прокуроров четырех новых регионов России
Глава государства подписал соответствующий указ 29 декабря.
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Президент России Владимир Путин назначил прокуроров в четырех новых регионах России. Указ главы государства опубликован на официальном портале правовой информации.
Прокурором Донецкой Народной Республики назначен Андрей Спивак, которому тем же указом присвоен чин государственного советника юстиции 2-го класса. В Луганской Народной Республике должность займет Глеб Михайлов. Прокурором Запорожской области станет Кирилл Осипчук, Херсонской области - Андрей Петров.
Прокуроры назначаются на пятилетний срок, указ вступает в силу со дня подписания.
Ранее президент назначил врио глав новых территорий в составе России. Торжественная церемония подписания договоров о вхождении новых регионов в состав РФ прошла 30 сентября в Кремле.