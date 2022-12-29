В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Путин назначил прокуроров четырех новых регионов России

Анна Касаткина
16:31 29.12.2022
Глава государства подписал соответствующий указ 29 декабря.
Путин назначил прокуроров четырех новых регионов России
© Фото: Kremlin Pool, GlobalLookPress
Читайте нас на:

Президент России Владимир Путин назначил прокуроров в четырех новых регионах России. Указ главы государства опубликован на официальном портале правовой информации.

Прокурором Донецкой Народной Республики назначен Андрей Спивак, которому тем же указом присвоен чин государственного советника юстиции 2-го класса. В Луганской Народной Республике должность займет Глеб Михайлов. Прокурором Запорожской области станет Кирилл Осипчук, Херсонской области - Андрей Петров.

Прокуроры назначаются на пятилетний срок, указ вступает в силу со дня подписания.

Ранее президент назначил врио глав новых территорий в составе России. Торжественная церемония подписания договоров о вхождении новых регионов в состав РФ прошла 30 сентября в Кремле.

Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.