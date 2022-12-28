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США и Евросоюз призвали к срочной деэскалации ситуации в Косово

Сергей Лебедев
18:41 28.12.2022
Совместное заявление опубликовало посольство Соединенных Штатов Америки в Сербии.
США и Евросоюз призвали к срочной деэскалации ситуации в Косово
© Фото: Jens Kalaene, ZB, GlobalLookPress
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США и Европейский союз выразили обеспокоенность сохраняющейся напряженной ситуацией на севере Косово. Совместное заявление в среду опубликовало посольство Соединенных Штатов Америки в Сербии.

В документе призвали всех проявлять максимальную сдержанность и принять незамедлительные меры по деэскалации ситуации. Также заявляется о недопустимости провокаций, запугиваний и угроз.

«Мы работаем с президентом Вучичем и премьер-министром Курти, чтобы найти политическое решение, разрядить напряженность и договориться о дальнейших действиях в интересах стабильности, безопасности и благополучия всех местных сообществ», - говорится в совместном заявлении.

В документе заверяется, что у руководства Косово нет списков сербов, подлежащих аресту или привлечению к ответственности за мирные акции протеста.

Ранее стало известно, что косовские власти отпустят полицейского, из-за которого сербы вышли на баррикады. Предполагается, что Пантич после освобождения сначала направится в больницу, где исследуют его состояние после трех недель заключения.

Напомним, мужчину арестовали в начале декабря. После этого проживающие в регионе сербы выстроили баррикады. В регион был стянут полицейский спецназ из Приштины. Позже косовские власти задержали еще несколько сербских правоохранителей, из-за чего ситуация обострилась еще больше. Вчера была приведена в высшую степень боевой готовности сербская армия.

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