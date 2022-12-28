Мечты должны сбываться: Мантуров и его коллеги приняли участие в «Елке желаний»

Благотворительный марафон добрых дел проводится уже пять лет, за это время исполнились мечты у почти 60 тысяч детей со всей страны.

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Покататься на танке и вертолете, посмотреть за стартом ракеты с космодрома, примерить на себя роль пожарного или кинолога. Традиционная благотворительная акция «Елка желаний» набирает обороты. Как отметил один из ее постоянных участников вице-премьер - министр торговли и промышленности РФ Денис Мантуров, новогодние желания детей всегда разные и порой неожиданные.

«Если в прошлом году были музыкальные инструменты, которые ребята просили у Деда Мороза, то в этом году уже три танкиста. Уверен, что все желания исполнятся, дети прокатятся на танке и посмотрят за стартом космического корабля с космодрома», - пообещал Мантуров.

Следующим к елке, увешанной пожеланиями детей, подошел зампред правительства Александр Новак. Он пообещал воплотить в жизнь мечту юного футбольного болельщика.

«Сергей мечтает встретиться с игроками футбольного клуба "Спартак". Отличное пожелание, особенно актуальное после окончания чемпионата мира. Обязательно организуем», - заверил Новак.

Еще один любитель спорта попался заместителю главы кабмина Марату Хуснуллину.

«Адам из Удмуртской Республики мечтает встретиться с баскетбольным клубом "Уникс". Это я ему организую», - сказал Хуснуллин.

Одного желания Марату Шакирзяновичу показалось мало. Как отметил замглавы правительства, елка слишком большая и детских открыток на ней много.

«Никита из Донецкой Народной Республики мечтает о роботе. Буду в ближайшее время на новых территориях и подарю ему робота», - добавил Хуснуллин.

Самым щедрым на подарки оказался глава МЧС РФ Александр Куренков. Его подопечные мечтают полетать на вертолете, испытать себя в роли проводника служебной собаки и побывать в пожарной части.

«Полина из Москвы мечтает побывать в роли кинолога. Дорогая Полина, твоя мечта сбудется, я тебе обещаю», - сказал министр.

«Елка желаний» - ставший традиционным ежегодный марафон добрых дел. Он проводится по всей стране. Дерево украшают специальными открытками, на которых дети пишут о своих мечтах. Участники акции помогают им сбываться. За пятилетний срок существования благотворительной акции исполнились желания почти у 60 тысяч детей со всей страны. В уходящем году в акции уже приняли участие десятки военных и чиновников, а также руководство Минобороны. Одним из первых к ней подключился глава ведомства Сергей Шойгу.