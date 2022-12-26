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Шойгу принял участие в благотворительной акции «Елка желаний»

09:00 26.12.2022
Министр обороны РФ снял с елки, украшенной письмами с новогодними желаниями детей со всей страны, открытку 13-летней Дарьи из Удмуртской Республики. В своем послании девочка просила подарить ей защитный шлем летчика и посмотреть с трибун Красной площади Парад Победы 9 мая.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
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В Министерстве обороны Российской Федерации проходит всероссийская благотворительная акция «Елка желаний», которая проводится в воинских частях и военных гарнизонах в разных регионах России. В «Елке желаний» участвуют командиры, начальники, офицеры и члены семей военнослужащих.

Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу также принял участие в акции в Национальном центре управления обороной (НЦУО) РФ. Глава российского оборонного ведомства снял с елки, украшенной письмами с новогодними желаниями детей со всей страны, открытку 13-летней Дарьи из Удмуртской Республики. В своем послании девочка просила подарить ей защитный шлем летчика и посмотреть с трибун Красной площади Парад Победы 9 мая. Сергей Шойгу пригласил Дарью в Москву 9 мая на Парад Победы. В новогодние праздники девочке подарят защитный шлем летчика, который будет доставлен в город Ижевск.

Кроме того, в благотворительной акции «Елка желаний», которая проводится в России уже в пятый раз, приняли участие заместители Министра обороны РФ. Все желания детей будут выполнены в период новогодних праздников.

Например, в рамках исполнения детских желаний в Восточном военном округе (ВВО) сестры Лиза и Ольга побывали на борту настоящего военного вертолета и получили в подарок огромного плюшевого мишку. Желание Артема посетить музей войск противовоздушной обороны исполнили военнослужащие 1-й армии противовоздушной и противоракетной обороны.

Ранее президент Владимир Путин посетил выставочную зону проектов Дома молодежи в Манеже и поучаствовал в акции «Елка желаний». На елке висели открытки трех цветов: синие - от детей военнослужащих, зеленые - от детей из новых регионов РФ и красные - от детей с особенностями здоровья. Глава государства снял три открытки. В одной из них 8-летний мальчик из Запорожской области написал два своих желания - побывать в Крыму и сходить в дом Деда Мороза.

Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.

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