Главком ВМФ Евменов провел экскурсию по крейсеру «Москва» для шестилетнего мальчика

Незадолго до Нового года на борту крейсера «Москва» исполнилась новогодняя мечта шестилетнего Жени Макагона из Севастополя. Главнокомандующий ВМФ Николай Евменов прочитал его письмо Деду Морозу на «Елке желаний» и пригласил посетить военный корабль.

Экскурсия завершилась дегустацией флотской кухни. А потом мальчику разрешили дать залп из сигнальной пушки.

А мотострелки Центрального округа подарили праздник детям из социально-реабилитационного центра Кемеровской области. На учебном полигоне подростков прокатили на БМП. Побывать за штурвалом и почувствовать себя в роли водителя-механика мог каждый желающий. Военные рассказали гостям о характеристиках и огневой мощи боевой машины.

Материал подготовил: Роман Захаров