Путин пообещал мальчику из Запорожской области поездку в Крым

Мальчик из Запорожской области мечтал побывать в Крыму и в доме Деда Мороза. Владимир Путин решил помочь в исполнении этих желаний.

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елка желаний фулл

Российский президент Владимир Путин посетил выставочную зону проектов Дома молодежи в Манеже поучаствовал в акции «Елка желаний». Он обратил внимание на открытку мальчика из Запорожской области и пообещал исполнить его желания, об этом сообщили в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

На елке находятся открытки трех цветов: синие от детей военнослужащих, зеленые от детей из новых регионов РФ и красные от детей с особенностями здоровья. Президент снял три открытки. В одной из них восьмилетний мальчик из Запорожской области написал два своих желания - побывать в Крыму и сходить в дом Деда Мороза.

«Хорошо. Отлично. Так мы и сделаем», - сказал Путин, прочитав текст открытки.

Агата из Курганской области написала в своей открытке, что мечтает увидеть северное сияние и прокатиться на оленях. Президент похвалил девочку за необычное желание.

«Прокатим», - со смехом прокомментировал он.

Акция проходила и в прошлом году. Тогда российский лидер исполнил желания трех детей: увлекающийся музыкой Марк получил гитару, сходил на обучающие курсы и посетил академию Игоря Крутого, Осор смог почувствовать себя пожарным, получив униформу и сходив на экскурсию в пожарную часть, а любящая искусство Таня побывала в Мариинке на «Лебедином озере».

В открытках пишется два вида желаний: материальное и нематериальное. К материальным относятся товары для хобби, книги, игрушки, одежда и электроника. Нематериальные же связаны с посещением различных мероприятий, поездками, встречами с кумирами. Также дети могут написать, в каких профессиях им хотелось бы себя попробовать. За все время акции были исполнены желания более 60 тысяч человек, общая сумма подарков составила около 500 тысяч рублей.

Не только президент поддерживает детскую веру в чудо. Также в прошлом году замминистра обороны исполнил мечту мальчика из Мурманской области: ему провели экскурсию по крейсеру «Петр Великий».