В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Путин пообещал мальчику из Запорожской области поездку в Крым

Анастасия Бобылева
16:16 22.12.2022
Мальчик из Запорожской области мечтал побывать в Крыму и в доме Деда Мороза. Владимир Путин решил помочь в исполнении этих желаний.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
елка желаний фулл
Читайте нас на:

Российский президент Владимир Путин посетил выставочную зону проектов Дома молодежи в Манеже поучаствовал в акции «Елка желаний». Он обратил внимание на открытку мальчика из Запорожской области и пообещал исполнить его желания, об этом сообщили в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

На елке находятся открытки трех цветов: синие от детей военнослужащих, зеленые от детей из новых регионов РФ и красные от детей с особенностями здоровья. Президент снял три открытки. В одной из них восьмилетний мальчик из Запорожской области написал два своих желания - побывать в Крыму и сходить в дом Деда Мороза.

«Хорошо. Отлично. Так мы и сделаем», - сказал Путин, прочитав текст открытки.

Агата из Курганской области написала в своей открытке, что мечтает увидеть северное сияние и прокатиться на оленях. Президент похвалил девочку за необычное желание.

«Прокатим», - со смехом прокомментировал он.

Акция проходила и в прошлом году. Тогда российский лидер исполнил желания трех детей: увлекающийся музыкой Марк получил гитару, сходил на обучающие курсы и посетил академию Игоря Крутого, Осор смог почувствовать себя пожарным, получив униформу и сходив на экскурсию в пожарную часть, а любящая искусство Таня побывала в Мариинке на «Лебедином озере».

В открытках пишется два вида желаний: материальное и нематериальное. К материальным относятся товары для хобби, книги, игрушки, одежда и электроника. Нематериальные же связаны с посещением различных мероприятий, поездками, встречами с кумирами. Также дети могут написать, в каких профессиях им хотелось бы себя попробовать. За все время акции были исполнены желания более 60 тысяч человек, общая сумма подарков составила около 500 тысяч рублей.

Не только президент поддерживает детскую веру в чудо. Также в прошлом году замминистра обороны исполнил мечту мальчика из Мурманской области: ему провели экскурсию по крейсеру «Петр Великий».

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
13:58 Армия
Видео
Шойгу поздравил военнослужащих с наступающим Новым годом в зоне СВО
16:19 Армия
Видео
Герасимов: протяженность линии боевого соприкосновения на Украине составляет 815 километров
13:01 Армия
Видео
В МО РФ заявили об уничтожении диверсионных групп украинских боевиков в ДНР и Запорожской области
12:52 В стране и мире
В Кремле заявили, что американские системы Patriot станут законной целью после поставки украинским боевикам
12:13 В стране и мире
Видео
Путин в беседе с Нетаньяху отметил поступательное развитие отношений РФ и Израиля
Популярное
Видео
Путин признался, что верит в Деда Мороза
Видео
Ад для украинских боевиков: кадры работы ТОС-1А «Солнцепек» на Артемовском направлении
Видео
«Снежинки окукливались»: Вильфанд о ледяных дождях в Москве
Видео
Путин заявил, что он и сейчас считает братским народ Украины
Видео
Шойгу отметил количество добровольцев в войсках, их более 20 тысяч человек
Видео
Путин заявил о необходимости развивать арсенал современных ударных средств в ВС РФ
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.