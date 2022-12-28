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Путин не смог вылететь из Санкт-Петербурга из-за непогоды

Анна Назайкина
13:10 28.12.2022
В связи с этим «запускать» завод «Титан-Полимер» в Псковской области президент будет по видеосвязи.
Путин не смог вылететь из Санкт-Петербурга из-за непогоды
© Фото: Пресс-служба президента РФ
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Президент России Владимир Путин не смог вылететь из Санкт-Петербурга после неформального саммита лидеров СНГ из-за непогоды. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Президент сегодня в Санкт-Петербурге. Он сегодня должен был лететь в Псковскую область в командировку, но в итоге по полетным условиям это не представляется возможным», - сказал он.

В связи с этим «запускать» завод «Титан-Полимер» в Псковской области Путин будет дистанционно, по видеосвязи, добавил представитель Кремля.

Кроме того, он рассказал, что вечером у российского лидера запланирован международный телефонный звонок.

Накануне в рамках неформального саммита лидеров стран СНГ российский лидер встретился с белорусским коллегой Александром Лукашенко, а также с премьером Армении Николом Пашиняном. Переговоры прошли в Русском музее.

Затем глава государства позвонил девочке из Запорожской области, мечта которой была исполнена в рамках акции «Елка желаний».

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