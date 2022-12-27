Путин назвал урегулирование в Карабахе главной темой на встрече с Пашиняном

© Видео: Пресс-служба президента РФ © Фото: Пресс-служба президента РФ

Урегулирование ситуации в Нагорном Карабахе остается главным вопросом. Об этом президент Российской Федерации Владимир Путин заявил премьер-министру Армении Николу Пашиняну в ходе личной встречи на полях неформального саммита глав стран СНГ в Санкт-Петербурге.

«Совсем недавно у нас прошло заседание межправкомиссии, коллеги констатировали, что у нас в сфере экономики ситуация развивается весьма позитивно. За 10 месяцев текущего года 73% рост товарооборота - это хороший результат. Мы с вами вчера начали обсуждать, еще и удалось втроем поговорить. Конечно, главный вопрос - это урегулирование ситуации на Южном Кавказе в целом и армяно-азербайджанские отношения, все, что связано с Карабахом», - сказал Путин.

Встреча лидеров стран СНГ в Петербурге проходит 26-27 декабря. Ранее российский лидер провел ряд двусторонних встреч, в том числе с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Он поблагодарил главу Российского государства за окончательно урегулированные вопросы и поделился своими впечатлениями от Санкт-Петербурга и Русского музея, в котором проходят встречи.