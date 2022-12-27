Путин на встрече с Лукашенко заявил, что РФ и Белоруссия находятся в постоянном контакте

Сегодня лидеры двух стран проводят переговоры в Русском музее в Санкт-Петербурге.

© Фото: ТРК «Звезда»

Президент России Владимир Путин на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко заявил, что страны находятся в постоянном контакте.

Сегодня лидеры двух стран проводят переговоры в Русском музее в Санкт-Петербурге. Путин и Лукашенко приехали на рабочий завтрак на одном Aurus.

«Хорошая обстановка, чтобы поговорить, в том числе, по серьезным делам. Имею ввиду наши двусторонние отношения, хотя мы в постоянном контакте», - сказал Путин.

Накануне в Санкт-Петербурге стартовал первый день неформального саммита СНГ.