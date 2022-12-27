Мишустин заявил о налаживании поставок средств индивидуальной бронезащиты в войска

Как уточнил Михаил Мишустин, этого удалось добиться, значительно активизировав работу предприятий ОПК. Для этого пришлось выявить и устранить целый ряд технологических препятствий в производственных процессах.

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Глава Координационного совета по обеспечению потребностей спецоперации Михаил Мишустин сообщил о налаживании поставок в войска средств индивидуальной бронезащиты.

«Налажены поставки в войска вооружений, военной специальной техники и снабжение наших воинов средствами индивидуальной бронезащиты, всесезонными комплектами вещевого имущества», - сказал Мишустин на заседании Координационного совета.

При этом рост производства наблюдается по широкой номенклатуре товаров. Как уточнил Михаил Мишустин, этого удалось добиться, значительно активизировав работу предприятий ОПК. Для этого пришлось выявить и устранить целый ряд технологических препятствий в производственных процессах.

Также Мишустин анонсировал проверки использования средств, выделяемых на специальную военную операцию.

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