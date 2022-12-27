Мишустин: за последние два месяца была значительно активизирована работа предприятий ОПК

Михаил Мишустин подчеркнул, что роста производства необходимых для спецоперации товаров удалось добиться благодаря выявлению и устранению целого ряда технологических препятствий в производственных процессах.

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Председатель Правительства России и глава Координационного совета по обеспечению спецоперации Михаил Мишустин заявил, что за последние два месяца была значительно активизирована работа предприятий оборонно-промышленного комплекса.

«За два месяца работы Координационного совета была существенно активизирована работа предприятий ОПК в интересах специальной военной операции. Рост производства наблюдается по широкой номенклатуре товаров. Этого удалось добиться благодаря оперативному выявлению и устранению целого ряда технологических препятствий в производственных процессах», - заявил Мишустин на заседании Координационного совета по обеспечению специальной военной операции.

Мишустин добавил, что в войска налажены поставки вооружений, военной и специальной техники, средств индивидуальной бронезащиты, комплектов вещевого имущества.

Глава Координационного совета подчеркнул, что это - первые результаты. Необходимо и впредь активно работать по этим вопросам, чтобы улучшить их еще сильнее.

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