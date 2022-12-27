Мишустин: за последние два месяца была значительно активизирована работа предприятий ОПК
Председатель Правительства России и глава Координационного совета по обеспечению спецоперации Михаил Мишустин заявил, что за последние два месяца была значительно активизирована работа предприятий оборонно-промышленного комплекса.
«За два месяца работы Координационного совета была существенно активизирована работа предприятий ОПК в интересах специальной военной операции. Рост производства наблюдается по широкой номенклатуре товаров. Этого удалось добиться благодаря оперативному выявлению и устранению целого ряда технологических препятствий в производственных процессах», - заявил Мишустин на заседании Координационного совета по обеспечению специальной военной операции.
Мишустин добавил, что в войска налажены поставки вооружений, военной и специальной техники, средств индивидуальной бронезащиты, комплектов вещевого имущества.
Глава Координационного совета подчеркнул, что это - первые результаты. Необходимо и впредь активно работать по этим вопросам, чтобы улучшить их еще сильнее.
Ранее в Минобороны России заявили об уничтожении трех вражеских БМП и до 60 украинских боевиков на Донецком направлении.