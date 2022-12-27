Уничтожена с расчетом: в МО РФ рассказали о судьбе гаубицы М777, стрелявшей по Донецку

Еще одна артиллерийская система М777 уничтожена в районе населенного пункта Преображенка в Запорожской области.

© Видео: Минобороны России © Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Вооруженные силы РФ в ходе контрбатарейной борьбы уничтожили вместе с расчетом американскую буксируемую гаубицу М777 в районе Нетайлово, с которой обстреливался Донецк. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков.

Еще одна артиллерийская система М777 уничтожена в районе Преображенки в Запорожской области, добавил он.

В ежедневной сводке Минобороны о проведении специальной военной операции говорится о ситуации на четырех направлениях - Купянском, Краснолиманском, Донецком, Южно-Донецком.

На Купянском направлении российская артиллерия нанесла удары по скоплениям неприятельских войск в районе Песчаного в ЛНР. Противник потерял до 30 своих бойцов. На Краснолиманском направлении в районе Торского нанесено поражение подразделениям 11-й бригады теробороны. Суточные потери вооруженных формирований Украины (ВФУ) в личном составе превысили 40 человек.

Представитель российского оборонного ведомства сообщил об успешном наступлении наших военнослужащих на Донецком направлении. По его словам, нанесено поражение подразделениям 79-й десантно-штурмовой бригады, уничтожено до 60 украинских боевиков. На Южно-Донецком направлении в районах Пречистовки и Успеновки нанесено огневое поражение подразделениям противника. Суточные потери ВФУ в живой силе превысили 70 человек.

Также Конашенков сообщил о поражении командного пункта бригады украинских боевиков в районе Краматорска.

Ранее Министерство обороны РФ опубликовало кадры стрельбы 152-мм буксируемых пушек «Гиацинт-Б» в зоне спецоперации. В небольшом видеоролике можно увидеть процесс подготовки к артиллерийскому выстрелу. Показано, как заряжается орудие, раздается команда и производится выстрел.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов