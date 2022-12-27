Мишустин анонсировал проверки использования средств, выделяемых на спецоперацию

Речь идет о расходовании средств на ремонт и производство вооружения, военной и специальной техники, а также выделяемых на закупку горюче-смазочных материалов.

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Председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин анонсировал проверки использования средств, выделяемых из бюджета на спецоперацию. С соответствующим заявлением выступил российский премьер на заседании Координационного совета по обеспечению потребностей ВС РФ.

«Правительством запланированы проверки тех ресурсов, которые предназначались на ремонт и производство вооружения, военной, специальной техники, закупку ГСМ. В перспективе проверим и остальные направления расходов на проведение СВО», - сказал Мишустин.

Как утверждает премьер, значительный объем задач, которые решает Координационный совет, связан с инфраструктурой.

Мишустин указал на значительную активизацию работы предприятий российской оборонки за последние пару месяцев. По его словам, в наши войска налажены поставки вооружений, военной и специальной техники, средств индивидуальной бронезащиты, комплектов вещевого имущества.

Ранее Министерство обороны РФ опубликовало кадры стрельбы 152-мм буксируемых пушек «Гиацинт-Б» в зоне спецоперации. В небольшом видеоролике можно увидеть процесс подготовки к артиллерийскому выстрелу. Показано, как заряжается орудие, раздается команда и производится выстрел.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов