В МО РФ заявили об уничтожении трех вражеских БМП и до 60 украинских боевиков на Донецком направлении

Как уточнил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков, уничтоженная бронетехника и личный состав относятся к 79-й десантно-штурмовой бригаде украинских боевиков.

© Видео: Минобороны России © Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК "Звезда"

В Минобороны России заявили об уничтожении на Донецком направлении бронетехники и живой силы противника. Об этом сообщил официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.

«На Донецком направлении в ходе успешных наступательных действий нанесено поражение подразделениям 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ. Уничтожено до 60 украинских военнослужащих, три боевые машины пехоты и семь автомобилей», - заметил Конашенков.

Кроме этого, Игорь Конашенков рассказал о судьбе украинской гаубицы М777, которая вела обстрелы жилых кварталов Донецка. Ее огневую позицию вычислили российские военные и уничтожили вражескую гаубицу американского производства вместе с расчетом.

Также, по словам официального представителя российского оборонного ведомства, российские военнослужащие поразили запасной командный пункт 80-й десантно-штурмовой бригады украинских боевиков в районе города Краматорск на территории ДНР.

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Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов