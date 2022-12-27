В МО РФ сообщили о поражении командного пункта бригады боевиков в районе Краматорска

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В Минобороны России рассказали о поражении командного пункта украинских боевиков в районе Краматорска. Об этом рассказал официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.

«Ракетными войсками и артиллерией поражен запасной командный пункт 80-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе города Краматорск Донецкой Народной Республики, а также 67 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 89 районах», - заявил Конашенков.

Игорь Конашенков подвел суточные итоги контрбатарейной борьбы. В районе населенного пункта Нейталово удалось вскрыть огневую позицию украинской гаубицы М777 американского производства. Это орудие обстреливало жилые кварталы Донецка - но на этот раз было уничтожено вместе с расчетом.

Еще одну М777 российские военные уничтожили в районе Преображенки в Запорожской области. А в районе Невского в ЛНР и Северска в ДНР была уничтожена вражеская боевая машина РСЗО «Ураган» и две боевые машины РСЗО «Град»

Кроме этого, уничтожению подверглись две украинские самоходки «Гвоздика». Это произошло в районах населенных пунктов Красногоровка и Пречистовка. А в районах Купянска (Харьковская область), Великой Новоселки (ДНР) и Новогригоровки (Херсонская область) удалось уничтожить шесть украинских 152-мм гаубиц - четыре «Мста-Б» и две Д-20.

Официальный представитель российского оборонного ведомства рассказал и о работе расчетов российских средств ПВО за сутки. Было сбито три украинских беспилотника. Это произошло в районе Ольгинки, Гусельского (ДНР), а также Переможного (Запорожская область).

В воздухе в районе населенного пункта Костогрызово Херсонской области были перехвачены два реактивных снаряда РСЗО «Ураган». Три противорадиолокационных ракеты противника HARM американского производства были уничтожены в воздухе в районе Дебальцево на территории ДНР.

Конашенков озвучил актуальные данные по потерям украинской военной техники. С начала специальной военной операции враг недосчитался 352 самолетов, 192 вертолетов, 2 734 беспилотников, 399 ЗРК, 7 267 танков и других боевых бронированных машин,947 боевых машин РСЗО, 3 729 орудий и минометов а также 7 779 единиц специальной автотехники.

Ранее публиковались кадры боевой работы российских 152-мм «Гиацинтов» в зоне специальной военной операции.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов