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Следы отгремевших боев: что напоминает о разгроме украинских боевиков в Мариуполе

Тимур Шерзад
Александр Федорчак
13:57 27.12.2022
В катакомбах завода имени Ильича до сих пор работают саперы - территория предприятия небезопасна. Но кое-что уже можно посмотреть. Этим и занялась съемочная группа «Звезды».
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Съемочная группа «Звезды» с корреспондентом Александром Федорчаком во главе исследует катакомбы завода имени Ильича в Мариуполе. Там до сих пор работают саперы - территория предприятия небезопасна. Но кое-что уже можно посмотреть. 

Облик мрачных подземелий не оставляет сомнений - украинские боевики, которые провели тут последние недели перед сдачей в российский плен, подготовились основательно. Кровати для отдыха, связь, и... наркотические препараты. 

Под землей вместе сидели как морские пехотинцы противника, так и украинские националисты из «Азова»*. В философии последних были особенно популярны разговоры о гибели в бою и сравнение себя с презирающими смерть викингами. Но это не помешало им всем в итоге сдаться на милость российских военных.

Ранее украинский боевик рассказал, как его бросили собственные командиры. А другой пленный оценил, как проходила его одиночная военная подготовка в Британии

* «Азов» - полк украинских националистов, организация, запрещенная в России.

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