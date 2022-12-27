Шойгу заслушал доклады руководящего состава ВС РФ об итогах деятельности войск в 2022 году
Глава российского оборонного ведомства провел сегодня итоговое селекторное совещание с руководящим составом Вооруженных Сил РФ.
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Министр обороны РФ Сергей Шойгу заслушал доклады руководящего состава Вооруженных сил страны, касающиеся итогов деятельности войск в 2022 году, а также о выполненных и запланированных мероприятиях оперативной и боевой подготовки.
Итоговое селекторное совещание с участие главы российского оборонного ведомства прошло в Национальном центре управления обороной РФ. Шойгу напомнил, что на расширенном заседании Коллегии были подведены итоги года и поставлены задачи на ближайшее время.
Министр заслушал доклады об итогах деятельности войск, заявил, что в 2023 году будет продолжен курс на поступательное развитие ВС РФ и повышение боевых возможностей, а также поздравил спасателей с их профессиональным праздником, который отмечается сегодня.