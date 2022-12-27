Шойгу провел итоговое тематическое селекторное совещание с руководящим составом ВС РФ

Министр заслушал доклады об итогах деятельности войск в уходящем году.

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В Национальном центре управления обороной РФ под руководством министра обороны РФ Сергея Шойгу состоялось итоговое тематическое селекторное совещание с руководящим составом Вооруженных сил. Об этом сообщает пресс-служба российского оборонного ведомства.

Шойгу напомнил, что на расширенном заседании коллегии Минобороны России были подведены итоги года и поставлены задачи на ближайшее время.

Министр заслушал доклады об итогах деятельности войск в уходящем году, о выполненных и запланированных мероприятиях оперативной и боевой подготовки.

В соответствии с поручениями президента РФ Владимира Путина в следующем году будет продолжен курс на поступательное развитие ВС РФ и повышение их боевых возможностей. Также Шойгу поздравил спасателей с их профессиональным праздником, который отмечается сегодня, 27 декабря.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов