Шойгу провел итоговое тематическое селекторное совещание с руководящим составом ВС РФ
В Национальном центре управления обороной РФ под руководством министра обороны РФ Сергея Шойгу состоялось итоговое тематическое селекторное совещание с руководящим составом Вооруженных сил. Об этом сообщает пресс-служба российского оборонного ведомства.
Шойгу напомнил, что на расширенном заседании коллегии Минобороны России были подведены итоги года и поставлены задачи на ближайшее время.
Министр заслушал доклады об итогах деятельности войск в уходящем году, о выполненных и запланированных мероприятиях оперативной и боевой подготовки.
В соответствии с поручениями президента РФ Владимира Путина в следующем году будет продолжен курс на поступательное развитие ВС РФ и повышение их боевых возможностей. Также Шойгу поздравил спасателей с их профессиональным праздником, который отмечается сегодня, 27 декабря.
Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов