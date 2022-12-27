Шойгу: в 2023 году будет продолжен курс на повышение боевых возможностей Вооруженных сил

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Министр обороны РФ Сергей Шойгу на итоговом тематическом селекторном совещании в МО РФ заявил, что в 2023 году будет продолжен курс на поступательное развитие Вооруженных сил России и повышение их боевых возможностей. Это будет сделано в соответствии с поручениями президента РФ Владимира Путина.

В начале совещания Шойгу напомнил, что недавно, на расширенном заседании коллегии Минобороны России с участием Верховного главнокомандующего, были подведены итоги года. Кроме этого, перед МО РФ были поставлены задачи на ближайшее время.

«В ходе селекторного совещания глава военного ведомства заслушал доклады руководящего состава Вооруженных сил об итогах деятельности войск в уходящем году, о выполненных и запланированных мероприятиях оперативной и боевой подготовки», - говорится в сообщении от российского оборонного ведомства.

Кроме этого, Шойгу поздравил с профессиональным праздником российских спасателей. Он вспомнил, как 32 года назад было создано Министерство по чрезвычайным ситуациям.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов