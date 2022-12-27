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Раскаты грома рвут тишину: кадры боевой работы «Гиацинтов» в зоне СВО

10:38 27.12.2022
Личный состав артиллерийской батареи пушек «Гиацинт-Б» нанес огневое поражение по району скопления бронированной техники противника.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Министерство обороны РФ опубликовало кадры стрельбы 152-мм буксируемых пушек «Гиацинт-Б» в зоне спецоперации. Боевую работу ведут артиллеристы Западного военного округа.

В небольшом видеоролике можно увидеть, как наводчик и заряжающий готовятся к артиллерийскому выстрелу. Показано, как заряжается орудие - в лоток сначала досылается снаряд, а затем гильза с метательным зарядом. Затем раздается команда и производится выстрел, гильза выбрасывается из каморы и со звоном падает на землю.

«Гиацинт» работает часто, заряжающему только успевают подносить снаряды. Выстрелы орудия, словно раскаты грома рвут тишину, освещая пустынную местность алым пламенем огня и заполняя все вокруг густым дымом. «Гиацинт» бьет почти на 30 километров, но сейчас цели находятся ближе.

В описании к видео сказано, что артиллеристы нанесли удар по району скопления иностранной бронированной техники противника. Бойцы корректируют огонь с помощью беспилотника, его же камера фиксирует попадание.

Ранее Министерство обороны РФ показало кадры боевой работы РСЗО «Град» в зоне спецоперации.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов

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