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МО РФ: на Донецком направлении в ходе наступательных действий были заняты выгодные рубежи и позиции

13:44 26.12.2022
Как сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков, в ходе продвижения были заняты выгодные рубежи и позиции.
© Видео: Минобороны России © Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК "Звезда"
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В Минобороны России сообщили об успешных наступательных действиях российских военных на Донецком направлении. В их ходе были заняты выгодные рубежи и позиции. Об этом рассказал официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков. 

«В результате удара по командному пункту 80-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе города Краматорск Донецкой Народной Республики уничтожено свыше 35 украинских военнослужащих, в том числе пять старших офицеров», - также заявил Конашенков. 

Игорь Конашенков уточнил, что всего противник потерял на Донецком направлении за сутки до 100 боевиков, четыре БМП, а также восемь автомобилей. 

Кроме этого, он сообщил об уничтожении украинской гаубицы М777 американского производства, из которой враг обстреливал жилые кварталы Донецка. 

Ранее публиковались кадры работы 152-миллиметровых «Гиацинтов», уничтожающих украинских боевиков и вражеские укрепления. 

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов 

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