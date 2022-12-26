МО РФ: на Донецком направлении в ходе наступательных действий были заняты выгодные рубежи и позиции

Как сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков, в ходе продвижения были заняты выгодные рубежи и позиции.

© Видео: Минобороны России © Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК "Звезда"

В Минобороны России сообщили об успешных наступательных действиях российских военных на Донецком направлении. В их ходе были заняты выгодные рубежи и позиции. Об этом рассказал официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.

«В результате удара по командному пункту 80-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе города Краматорск Донецкой Народной Республики уничтожено свыше 35 украинских военнослужащих, в том числе пять старших офицеров», - также заявил Конашенков.

Игорь Конашенков уточнил, что всего противник потерял на Донецком направлении за сутки до 100 боевиков, четыре БМП, а также восемь автомобилей.

Кроме этого, он сообщил об уничтожении украинской гаубицы М777 американского производства, из которой враг обстреливал жилые кварталы Донецка.

Ранее публиковались кадры работы 152-миллиметровых «Гиацинтов», уничтожающих украинских боевиков и вражеские укрепления.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов