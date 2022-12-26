В МО РФ сообщили об уничтожении украинской гаубицы М777, обстреливавшей Донецк

Как отметил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков, вражеская гаубица обстреливала столицу ДНР с позиций в районе населенного пункта Георгиевка.

© Видео: Минобороны России © Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК "Звезда"

В Минобороны России сообщили об уничтожении украинской гаубицы М777 американского производства, из которой велись обстрелы жилых кварталов Донецка. Об этом рассказал официальный представитель российского оборонного ведомства Игорь Конашенков.

«В районе населенного пункта Георгиевка Донецкой народной республики вскрыта позиция и уничтожена артиллерийская система М777 производства США, из которой велись обстрелы жилых кварталов города Донецк», - заявил Конашенков.

Кроме этого, он сообщил об уничтожении вражеского пункта ремонта и восстановления вооружения в районе Краматорска на территории ДНР. Там находилось две боевые машины РСЗО HIMARS американского производства, две самоходные гаубицы «Гвоздика», пять гаубиц Д-30, и три единицы специальной автотехники.

Еще три вражеских Д-30 были уничтожены в районах населенных пунктов Торское, Водяное и Марьинка в ДНР. А в районах Первомайского (также в ДНР) и в Камышевахи (Запорожская область) были уничтожены два украинские боевые машины РСЗО «Град».

Как отметил Игорь Конашенков, ракетными войсками и артиллерией были поражены 63 артиллерийских подразделения украинских боевиков на огневых позициях, а также другие войска в 79 районах. А в районах Елизаветовки и Славянска в Донецкой Народной Республике удалось поразить пункты временной дислокации 72-й механизированной бригады украинских боевиков, а также иностранных наемников.

Официальный представитель российского оборонного ведомства рассказал и о работе российских средств ПВО за сутки. Было сбито семь вражеских беспилотников. Это произошло в районах населенных пунктов Кременная (ЛНР), Червоное, Кутейниково, Кропивницкое (ДНР), Змиевка (Херсонская область).

А в районе Рубежного и Краснореченского на территории ЛНР было перехвачено два снаряда украинских РСЗО HIMARS. Также в района Байрака в ДНР расчетами средств ПВО были перехвачены две украинские противорадиолокационные ракеты американского производства HARM.

Конашенков озвучил актуальные данные потерь украинской военной техники. С начала специальной военной операции враг недосчитался 352 самолетов, 192 вертолетов, 2 731 беспилотника, 399 ЗРК, 7 249 танков и других боевых бронированных машин, 944 боевых машин РСЗО, 3 719 орудий и минометов, а также 7 765 единиц специальной военной автотехники.

Ранее публиковались кадры работы расчетов подразделений ПВО ЮВО в зоне специальной военной операции.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов