Армия Длинная рука артиллеристов: как наши «Гиацинты» уничтожают удаленные цели врага «Гиацинты» ведут контрбатарейную борьбу, нанося удары по артиллерии украинских боевиков, удаленным от линии соприкосновения. Бьют и по складам боеприпасов врага, опорным пунктам и дотам. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Минобороны России показало видео с боевой работой расчетов буксируемых пушек «Гиацинт-Б» в ходе спецоперации. «Гиацинты» ведут контрбатарейную борьбу, нанося удары по артиллерии украинских боевиков, удаленным от линии соприкосновения. Бьют и по складам боеприпасов врага, опорным пунктам и дотам. В МО РФ уточнили, что для разрушения укрытий из железобетона в ход идут 152-мм фугасные боеприпасы. При этом, как уточнили в российском оборонном ведомстве, поражение целей и корректировка огня осуществляются расчетами беспилотников. Также публиковались кадры работы ЗРК «Оса» в зоне специальной военной операции. Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов Экспертное мнение и аналитика