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Длинная рука артиллеристов: как наши «Гиацинты» уничтожают удаленные цели врага

10:49 26.12.2022
«Гиацинты» ведут контрбатарейную борьбу, нанося удары по артиллерии украинских боевиков, удаленным от линии соприкосновения. Бьют и по складам боеприпасов врага, опорным пунктам и дотам. 
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России
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Минобороны России показало видео с боевой работой расчетов буксируемых пушек «Гиацинт-Б» в ходе спецоперации.

«Гиацинты» ведут контрбатарейную борьбу, нанося удары по артиллерии украинских боевиков, удаленным от линии соприкосновения. Бьют и по складам боеприпасов врага, опорным пунктам и дотам. 

В МО РФ уточнили, что для разрушения укрытий из железобетона в ход идут 152-мм фугасные боеприпасы.

При этом, как уточнили в российском оборонном ведомстве, поражение целей и корректировка огня осуществляются расчетами беспилотников.

Также публиковались кадры работы ЗРК «Оса» в зоне специальной военной операции.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов 

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