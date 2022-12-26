Длинная рука артиллеристов: как наши «Гиацинты» уничтожают удаленные цели врага
«Гиацинты» ведут контрбатарейную борьбу, нанося удары по артиллерии украинских боевиков, удаленным от линии соприкосновения. Бьют и по складам боеприпасов врага, опорным пунктам и дотам.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России
Минобороны России показало видео с боевой работой расчетов буксируемых пушек «Гиацинт-Б» в ходе спецоперации.
«Гиацинты» ведут контрбатарейную борьбу, нанося удары по артиллерии украинских боевиков, удаленным от линии соприкосновения. Бьют и по складам боеприпасов врага, опорным пунктам и дотам.
В МО РФ уточнили, что для разрушения укрытий из железобетона в ход идут 152-мм фугасные боеприпасы.
При этом, как уточнили в российском оборонном ведомстве, поражение целей и корректировка огня осуществляются расчетами беспилотников.
Также публиковались кадры работы ЗРК «Оса» в зоне специальной военной операции.
Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов