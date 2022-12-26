В МО РФ рассказали об ударе по командному пункту бригады украинских боевиков в Краматорске

На Донецком направлении ВС РФ заняли выгодные рубежи и позиции, добавили в Минобороны.

© Видео: Минобороны России © Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков сообщил об ударе по командному пункту 80-й десантно-штурмовой бригады вооруженных формирований Украины (ВФУ) в Краматорске.

Он озвучил потери неприятельских войск в живой силе. По словам представителя российского оборонного ведомства, уничтожено более 35 украинских боевиков, среди которых пять старших офицеров.

В ходе наступления на Донецком направлении Вооруженные силы РФ заняли выгодные рубежи и позиции, добавил Конашенков. Общие потери противника за сутки на данном направлении составили до 100 человек в личном составе, четыре боевые машины пехоты и восемь автомобилей.

На Южно-Донецком направлении нанесено поражение подразделениям ВФУ в районах населенных пунктов Владимировка, Угледар, Новодонецкое, Новоселовка. Уничтожено более 40 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и три пикапа.

На Купянском направлении после ударов по скоплению неприятельских войск в районе Кисловки уничтожено до 20 украинских боевиков, а также БМП и два автомобиля. На Краснолиманском направлении потери врага в личном составе превысили 30 человек.

Также в новой сводке о проведении специальной военной операции говорится об уничтожении буксируемой американской гаубицы М777, с которой обстреливался Донецк.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов