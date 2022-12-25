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Пелоси заплакала, Байден забыл: как встретили Зеленского в Вашингтоне

Федор Шеин
Анастасия Бобылева
19:52 25.12.2022
Глава украинского государства прилетел на американском самолете, его тепло поприветствовали в Белом Доме. Однако Байден случайно забыл и фамилию гостя, и страну, из которой тот прилетел, в итоге обращаясь к Веленскому из Ирана.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Chris Kleponis, CNP, Globallookpress
Шеин
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В среду 21 декабря в Белый дом с визитом приехал президент Украины Владимир Зеленский. Вместе с американским коллегой Джо Байденом политики обсудили текущие проблемы.

Поездка готовилась в тотальной секретности. Впервые за 300 дней украинский лидер покинул страну. Во вторник, поздно ночью, под присмотром агентов из Соединенных Штатов Зеленского тайно вывезли в Польшу. Утром следующего дня он пересел на американский правительственный борт, которым и был доставлен на Объединенную базу Эндрюс в Мэриленде недалеко от Вашингтона.

К Белому дому Зеленский вышел в зеленом свитере, далеком от норм не то что протокола, а даже приличия. Байден, будто сомневаясь в реальности происходящего, норовил ощупать приглашенного гостя, который был явно растерян такой тактильностью принимающей стороны.

В Овальном Кабинете произошел обмен странными подарками. Байден назвал Зеленского Великим лидером и пообещал пообещал целую батарею Patriot. То есть целых четыре пусковых установки - этого хватит максимум на защиту правительственного квартала Киева. За это Зеленский наградил своего хозяина чужой медалью. Несколькими днями ранее он уже вручал эту же медаль украинскому офицеру и тот якобы попросил отдать ее Американскому президенту.

На итоговой пресс-конференции Байден в очередной раз впал в прострацию - забыл, как звучит фамилия украинского президента. Он упорно называл его Веленским. Забыл президент США и название страны о которой говорит: вместо Украины он сказал Иран.

Выступая перед Конгрессом, Зеленский произвел фурор. А после пламенной речи, которую можно было бы уложить в два коротких слова: «Дайте денег», Зеленский подарил спикеру парламента Нэнси Пелоси желто-синий флаг, расписанный автографами боевиков киевского режима. И символы СС, красующиеся на сувенире, никого не смутили.

Лояльная администрации Байдена пресса моментально назвала речь лидера украинских боевиков исторической. А очарованная комиком Нэнси Пелоси сравнила его с Черчиллем, приезжавшем в Штаты в годы Второй мировой войны.

«Это лучшая речь, которую я слышала в Конгрессе. Это было историческое событие. Зеленский и Черчилль - два президента, которые приехали сюда во время войны, чтобы выразить свою благодарность и просить нас о помощи, чтобы остановить тиранию. Это так прекрасно и волнительно» , - заявила она.

А вот реакция журналистов и простых американцев разительно отличалась от того, что продемонстрировала спикер парламента. Подробнее о том, как к приезду Зеленского отнеслась американская общественность и как он сам оценил результаты поездки, смотрите в сюжете корреспондента «Звезды» Федора Шеина.

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