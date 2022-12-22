Байден пообещал Зеленскому укрепление ПВО Украины

Президент США подчеркнул, что поставка Украине такого вида вооружения не влечет за собой обострение конфликта.

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Вашингтон намерен поставить Киеву зенитно-ракетные комплексы Patriot и обучить украинских боевиков. Об этом заявил президент США Джо Байден на встрече с украинским лидером Владимиром Зеленским.

«Мы собираемся продолжать укреплять способность Украины защищать себя, особенно противовоздушную оборону. Именно поэтому мы собираемся предоставить Украине ракетную батарею Patriot и обучить ваши силы, чтобы они могли безошибочно ее использовать», - цитирует Байдена телеканал CBS.

Кроме того, американский лидер подчеркнул, что поставка Украине такого вида вооружения не влечет за собой обострение конфликта.

Напомним, вчера в Белом доме подтвердили визит Владимира Зеленского в Вашингтон. По словам высокопоставленного представителя администрации президента США, в частности, Зеленский должен был провести расширенные встречи с Байденом, а затем обратится к совместной сессии конгресса.