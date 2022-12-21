Зеленский приземлился на авиабазе близ Вашингтона

По оценке российских экспертов, украинский президент будет пытаться «застолбить» какие-то программы в Конгрессе США либо просто попросит очередной пакет помощи.

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Украинский президент Владимир Зеленский прибыл в Соединенные Штаты, его самолет приземлился на авиабазе недалеко от Вашингтона. Об этом сообщает Associated Press.

«Американский чиновник подтвердил, что самолет ВВС США с украинским лидером приземлился на Объединенной базе Эндрюс недалеко от столицы», - пишет агентство.

В России о целях поездки говорят по-разному. Один из экспертов считает, что скорые перемены в составе Конгресса США могут изменить и отношение Вашингтона к Киеву, поэтому украинский президент пытается «застолбить» какие-то программы и привилегии.