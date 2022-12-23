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«Унизительный сценарий для величайшей страны в мире»: как Америка встретила Зеленского

Ирина Елагина
Наталья Жадько
01:52 23.12.2022
Вашингтон пообещал Киеву 45 миллиардов долларов, но голосование в Конгрессе состоится только в январе, с новым депутатским корпусом - что-то пошло не так с визитом Зеленского в США.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Oliver Contreras - Pool via CNP Consolidated News Photos Globallookpress
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Сенат США приостановил продвижение обещанной военной и экономической помощи Украине. Как сообщает агентство Bloomberg, это случилось практически сразу после выступления Владимира Зеленского перед конгрессменами, которые должны были одобрить сумму в 45 миллиардов. Казалось, уже все решено. Но нет - голосование перенесло на будущий год. Почему? И что такой тайм-аут будет значить для Киева, разбиралась Наталья Жадько.

«Унизительный сценарий для величайшей страны в мире» – так американские СМИ отреагировали на визит Владимира Зеленского в США. В эфире телеканала Fox News популярный ведущий Такер Карлсон не стеснялся в выражениях.

«Президент Украины явился в белый дом одетый, как менеджер стриптиз-клуба, и начал требовать деньги. Странно, но никто его не вышвырнул. Наоборот, дали ему то, чего он хотел», - отметил с иронией Такер Карлсон, ведущий FOX NEWS.

Печатные издания тоже критикуют. В газете The Washington Post пишут, что Зеленский и его советники продолжают подталкивать Америку к поставкам передовых воружений, которые Джо Байден не хочет предоставлять Украине. Под сомнение дальнейшую поддержку Киева Конгрессом поставила Politico.

«Президента Украины тепло встретили в округе Колумбия. Однако вопрос о том, будет ли помощь со стороны следующего Конгресса, остается неопределенным», - пишет Politico.

Но визит все же прошел по запланированному сценарию. В Белом Доме состоялись двусторонние переговоры. В Овальном кабинете Зеленский передал Байдену медаль от командира батареи системы HIMARS.

Из HIMARS украинские боевики регулярно обстреливают мирное население Донбасса и соцобъекты – детские сады, больницы, школы. Только за последние две недели погиб 21 дончанин, а 94 человека получили ранения, повреждены почти пятьсот домов. Но Байден об этом не проронил ни слова, объявляя на пресс-конференции об очередном пакете военной помощи Украине на сумму почти в 2 миллиарда долларов.

«Я объявляю следующий пакет нашей помощи, чтобы обеспечить  безопасность на Украине на сумму в 2 миллиарда долларов. Он включает в себя как прямую передачу оборудования, так и контракты на поставку боеприпасов, которые потребуются Украине в ближайшие месяцы», - заявил Джо Байден, президент США.

В пакет вошли одна батарея ЗРК Patriot и боеприпасы к ним, правда, их количество не утоняется. Но известно, что одна ракета стоит 3 миллиона долларов. Кроме того, реактивные снаряды для РСЗО «Град», ракеты для HIMARS, гранатометы и стрелковое оружие, боеприпасы, мины и броневики.   

Выступил Зеленский и в Конгрессе США. Бурными аплодисментами его там встречали не все. Там же он вручил спикеру палаты Нэнси Пелоси флаг, подписанный украинскими боевиками. Тот самый, с опубликованного накануне поездки видео, как утверждается из Артемовска. 

Зеленскому важно было успеть сделать это перед действующим составом Конгрессом. Ведь после недавних промежуточных выборов, республиканцы, которые в январе займут большинство мест в палате представителей, обещали существенно сократить помощь Украине. Но через несколько часов после  выступления украинского президента в Вашингтоне, Сенат США отложил процедуру выделения 45 миллиардов долларов Киеву.

Эти деньги заложены в общий пакет помощи почти на 2 триллиона, куда входит не только Украина. И во время обсуждения других расходов возник спор по финансированию безопасности южных границ США.

Новое голосование будет только в январе. Но там уже заработает новый состав Конгресса. К слову, по данным газеты Hill, только 86 из 213 республиканцев присутствовали на выступлении Зеленского в среду вечером – часть законодателей уже разъехались на рождественские каникулы. 

В российском МИДе считают, что «вся поездка украинского лидера носит постановочный характер». По словам официального представителя МИД Марии Захаровой, именно действия Евросоюза и США усиливают у Киева чувство безнаказанности. Она напомнила о недавно принятом Радой закона, запрещающего позитивное освещение действий России. На него ни в ЕС, ни в Штатах никак не отреагировали.

«Видимо, действовали по принципу, что Зеленский - их "сукин сын", а значит, ему позволено все. Тем более, что он не просто так себе их "сукин сын", он еще и их инструмент в противодействии нашей стране», - отметила Мария Захарова.

Вопреки многочисленным слухам из Вашингтона Зеленский отправился не в европейское турне, а домой. Через Польшу. Там он успел пообщаться с польским лидером Дудой и рассказать, как съездил в США.

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