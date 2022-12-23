Шойгу возложил цветы к памятнику оружейному конструктору Калашникову в Ижевске

Возложение цветов состоялось во время рабочего визита в Ижевск, где Шойгу проверял ход выполнения гособоронзаказа.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Министр обороны России Сергей Шойгу возложил цветы к памятнику легендарному отечественному конструктору оружия Михаилу Калашникову. Это произошло во время рабочего визита в Ижевск, где Шойгу проверял ход выполнения гособоронзаказа.

В Ижевске глава Минобороны посетил предприятия концерна «Калашников». Там ему показали процесс производства стрелкового вооружения, включая линию конечной сборки, а также новейшие модели автоматов и снайперских винтовок.

Сергей Шойгу отметил, что в следующем году гособоронзаказ по линии концерна будет значительно увеличен.

Ранее Шойгу заявил, что Россия будет продолжать специальную военную операцию в 2023 году до полного выполнения задач.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов