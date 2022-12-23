Шойгу прибыл в Ижевск, чтобы проверить выполнение «Калашниковым» Гособоронзаказа
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Шойгу прибыл в Ижевск, чтобы проверить выполнение «Калашниковым» Гособоронзаказа
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Экспертное мнение и аналитика
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