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Шойгу ознакомился с процессом производства стрелкового вооружения в Ижевске

12:47 23.12.2022
Министру обороны России показали новейшие модели снайперских винтовок и автоматов, высокоточные боеприпасы, а также ПЗРК. 
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Министр обороны России Сергей Шойгу ознакомился с процессом производства стрелкового вооружения в Ижевске. Об этом сообщает Минобороны России. 

«Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу прибыл с рабочей поездкой в войска Центрального военного округа в городе Ижевск, где проверил выполнение гособоронзаказа предприятиями оборонно-промышленного комплекса Концерна "Калашников" в Республике Удмуртия», - говорится в сообщении. 

Шойгу сопровождал губернатор Удмуртии Александр Бречалов. Министру обороны России показали новейшие модели снайперских винтовок и автоматов, высокоточные боеприпасы, а также ПЗРК. 

В рамках демонстрации технологического производственного процесса Сергею Шойгу показали, в том числе, и линию конечной сборки стрелкового вооружения. 

Руководитель Концерна «Калашников» Владимир Лепин доложил министру, что его предприятия выполнили Гособоронзаказ 2022 года в полном объеме как по высокоточным боеприпасам, так и по стрелковому вооружению. 

Шойгу подчеркнул, что в следующем году государственный оборонный заказ по линии Концерна значительно увеличат. Руководитель «Калашникова» ответил, что предприятия выполнят поставленную задачу. 

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Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов 

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