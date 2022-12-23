Министру обороны России показали новейшие модели снайперских винтовок и автоматов, высокоточные боеприпасы, а также ПЗРК.

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Министр обороны России Сергей Шойгу ознакомился с процессом производства стрелкового вооружения в Ижевске. Об этом сообщает Минобороны России.

«Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу прибыл с рабочей поездкой в войска Центрального военного округа в городе Ижевск, где проверил выполнение гособоронзаказа предприятиями оборонно-промышленного комплекса Концерна "Калашников" в Республике Удмуртия», - говорится в сообщении.

Шойгу сопровождал губернатор Удмуртии Александр Бречалов. Министру обороны России показали новейшие модели снайперских винтовок и автоматов, высокоточные боеприпасы, а также ПЗРК.

В рамках демонстрации технологического производственного процесса Сергею Шойгу показали, в том числе, и линию конечной сборки стрелкового вооружения.

Руководитель Концерна «Калашников» Владимир Лепин доложил министру, что его предприятия выполнили Гособоронзаказ 2022 года в полном объеме как по высокоточным боеприпасам, так и по стрелковому вооружению.

Шойгу подчеркнул, что в следующем году государственный оборонный заказ по линии Концерна значительно увеличат. Руководитель «Калашникова» ответил, что предприятия выполнят поставленную задачу.

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Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов