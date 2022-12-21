Шойгу: Россия будет продолжать СВО в 2023 году до полного выполнения задач

Кроме того, российские группировки войск и сил в предстоящем году обеспечат сохранение мира и стабильности в Нагорном Карабахе и Сирии.

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Вооруженные силы РФ в следующем году продолжат проведение специальной военной операции до полного выполнения задач. Об этом в среду на итоговой коллегии военного ведомства сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

«Продолжить проведение специальной военной операции до полного выполнения задач. Российским группировкам войск и сил обеспечить сохранение мира и стабильности в Нагорном Карабахе и Сирии», — сказал он.

В свою очередь, президент РФ Владимир Путин заявил, что безопасность будет обеспечена на всех территориях РФ, включая новые.

Напомним, 21 февраля Россия признала независимость Донецкой и Луганской народных республик. Утром 24 февраля в телеобращении Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. Утром 21 сентября президент вновь обратился к россиянам и объявил о проведении в стране частичной мобилизации.

Двадцать седьмого сентября власти Донецкой и Луганской республик, а также подконтрольных российским силам Херсонской и Запорожской областей провели референдумы о присоединении к России. Уже 30 сентября в Кремле были подписаны договора о принятии в состав РФ новых территорий.