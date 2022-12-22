Красноярский губернатор заявил, что его арестованный в Италии сын Артем Усс невиновен

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Губернатор Красноярского края Александр Усс прокомментировал «Звезде» арест в Италии своего сына Артема. Глава региона уверен, что тот не виновен, и надеется, что в ближайшее время все благополучно разрешится.

«Это для нас большая проблема, и как отца вы меня понимаете, поэтому я надеюсь, что это недоразумение на самом деле будет решено, поскольку я уверен, что мой сын ни в чем не виноват, и тем не менее у меня есть моя миссия главы региона, это не должно никак сказываться на тех обязанностях, которые я выполняю», - сказал Александр Усс.

Также глава региона рассказал, что в январе состоится апелляционный суд первой инстанции. Правовые документы, предоставленные там, дают основания надеяться на положительное разрешение вопроса.

Напомним, ранее США предъявили пяти россиянам, в числе которых был и Артем Усс, обвинение в уклонении от санкций и отмывании денег. Его задержали в Италии 17 октября. Позже следствие США заявило, что Артема Усса подозревают также в контрабанде нефти венесуэльской компании PDVSA. На данный момент Усс находится под домашним арестом.