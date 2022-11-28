В Италии сына красноярского губернатора Артема Усса отправили под домашний арест

Бизнесмен будет дожидаться завершения разбирательства по запросу об экстрадиции в США.

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Апелляционный суд Милана перевел сына красноярского губернатора Артема Усса под домашний арест. Бизнесмен будет дожидаться завершения разбирательства по запросу об экстрадиции из Италии в США.

В пресс-службе правительства Красноярского края уже подтвердили, что Артема Усса отпустили под домашний арест. Об этом сообщает РБК.

Напомним, ранее США предъявили пяти россиянам, в числе которых был и Артем Усс, обвинение в уклонении от санкций и отмывании денег. Его задержали в Италии 17 октября.

Позже следствие США заявило, что Артема Усса подозревают также в контрабанде нефти венесуэльской компании PDVSA.