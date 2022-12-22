Пушилин не исключил визит Зеленского в США как «легализацию совершенных поставок»

Временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин прокомментировал «Звезде» визит украинского президента Владимира Зеленского в США.

«Все решения, все рекомендации, которыми сейчас мы руководствуемся в наших населенных пунктах, они и до этого визита уже были реализованы. Мы живем в таком состоянии, невзирая на какие-то публичные освещения той помощи Запада, которая используется против наших населенных пунктов в виде вооружения, боеприпасов, наемников, которые в огромных количествах на протяжении всего этого периода насыщаются на Украине. Это, возможно, легализация тех поставок, которые были уже совершены. Я этого не исключаю», - сказал Пушилин.