Кремль: от Байдена и Зеленского не было слов о готовности прислушаться к озабоченностям РФ

Дмитрий Песков также указал, что в адрес Зеленского не прозвучало предостерегающих слов от обстрелов мирных кварталов Донбасса и призывов к миру.

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что от президента США Джо Байдена и украинского лидера Владимира Зеленского не прозвучало слов о потенциальной готовности прислушаться к озабоченностям Москвы.

«Пока можем констатировать с сожалением, что ни со стороны президента Байдена, ни со стороны президента Зеленского не прозвучало хоть каких-то слов, которые можно было бы воспринимать как потенциальную готовность прислушаться к озабоченностям России», - сказал официальный представитель Кремля.

Песков также указал, что в адрес Зеленского не прозвучало предостерегающих слов от обстрелов мирных кварталов Донбасса и призывов к миру.

Напомним, вчера в Белом доме подтвердили визит Владимира Зеленского в Вашингтон. По словам высокопоставленного представителя администрации президента США, в частности, Зеленский должен был провести расширенные встречи с Байденом, а затем обратиться к совместной сессии конгресса.