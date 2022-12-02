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В Братеево загорелось судно в акватории Москвы-реки

Сергей Лебедев
11:25 02.12.2022
На месте происшествия работают оперативные службы города.
© Видео: ohmsk, VK © Фото: ohmsk, VK
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В пятницу утром в акватории Москвы-реки у берега Братеевского парка на юго-востоке столицы загорелось судно. Об этом сообщили в городском Департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Сейчас на месте происшествия работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших отмечается.

Напомним, в конце ноября в районе площади трех вокзалов в Москве загорелся цветочный склад. В результате пожара погибли восемь человек.

Заведено уголовное дело. Арендатор склада и специалист по безопасности были задержаны.

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