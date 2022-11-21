Опубликованы кадры последствий пожара на складе в центре Москвы

Ранее стало известно о восьми погибших при пожаре на складе в центре Москвы.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Опубликованы утренние кадры последствий пожара на цветочном складе на Комсомольской площади в Москве.

Напомним, что днем в воскресенье на цветочном складе в районе площади трех вокзалов в центре Москвы начался пожар. Его площадь составила 2,5 тысячи квадратных метров. В здании пострадали перекрытия между первым и вторым этажом, где произошло обрушение на площади 500 квадратных метров. Спустя девять часов пожар удалось потушить.

Ранее стало известно о восьми погибших при пожаре на складе в центре Москвы. Сообщалось, что экстренные службы занимались разборов завалов в сгоревшем старинном здании всю ночь.