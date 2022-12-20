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Подарившего шефу польской полиции заряженный гранатомет украинского генерала отстранили от должности

Игнат Далакян
16:42 20.12.2022
Польский министр утверждает, что на Украине в связи с происшествием возбудили уголовное дело.
Подарившего шефу польской полиции заряженный гранатомет украинского генерала отстранили от должности
© Фото: Oleg Pereverzev, ZUMAPRESS, Globallookpress
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Заместитель начальника Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям генерал Дмитрий Бондарь был отстранен от должности за подарок шефу польской полиции в виде заряженного гранатомета, который впоследствии взорвался. Об этом сообщил министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминьский.

«Я получил информацию, что ответственный за передачу подарка коменданту польской полиции генералу Ярославу Шимчику заместитель начальника Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям генерал Бондарь был отстранен от должности», - написал Каминьский в своем Twitter.

Польский министр также сообщил, что на Украине в связи с происшествием возбудили уголовное дело.

Ранее главный комендант польской полиции Ярослав Шимчик сообщил в интервью RMF FM, что не знал о том, что подаренные ему на Украине гранатометы были заряжены. Шеф полиции Польши также рассказал, что взрыв произошел, когда он переставлял использованные гранатометы.

Напомним, что в Варшаве у кабинета главного коменданта полиции Польши Ярослава Шимчика взорвался один из подарков, полученных им во время рабочего визита на Украину 11-12 декабря. Комендант получил легкие травмы и был госпитализирован. По сообщениям СМИ, границу оружие пересекло без какого-либо контроля.

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