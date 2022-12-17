Начальник польской полиции не знал, что подаренные ему на Украине гранатометы заряжены

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Главный комендант полиции Польши Ярослав Шимчик переставлял подаренные на Украине , и, как ему сказали, использованные гранатометы, когда произошел взрыв. Об этом он рассказал в интервью радиостанции RMF FM.

«Когда я переставлял использованные гранатометы, которые были подарками от украинцев, произошел взрыв», — сказал он.

Радиостанция со ссылкой на собственные источники сообщает, что Шимчик получил два противотанковых гранатомета, вероятно, RGW-90, которые, как говорили на Украине, уже использованы. Первый гранатомет, переделанный в громкоговоритель, как утверждается, ему преподнес глава Национальной полиции Украины Игоря Клименко, второй он получил во время экскурсии по залу с вооружением после встречи с главой Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

По информации RMF FM, в ближайшее время Шимчик будет допрошен прокуратурой, пока в качестве свидетеля, однако нельзя исключить, что его предупредят о возможной ответственности — следователям предстоит выяснить, имело ли место превышение должностных полномочий или неисполнение должностных обязанностей. Официальные комментарии по поводу дела в прокуратуре дать отказались.

Шимчик получил гранатометы в подарок в ходе своего визита на Украину 11-12 декабря. По сообщением СМИ, границу оружие пересекло без какого-либо контроля.

В результате взрыва гранатомета был поврежден пол в кабинете коменданта и потолок располагавшегося ниже помещения охраны. Легкие травмы получили сам Шимчик и гражданский сотрудник полицейского управления. Коменданта после инцидент госпитализировали, второму сотруднику госпитализация не потребовалась.

Источники польской газеты Wyborcza сообщали, что взрыв произошел из-за неосторожного обращения с оружием, которое, как утверждается, было заряжено учебным боеприпасом. Польша потребовала от Украины разъяснений в связи с инцидентом.