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В здании польской полиции в Варшаве взорвался подарок из Украины

Сергей Лебедев
18:25 15.12.2022
Польша запросила у Украины соответствующие разъяснения.
В здании польской полиции в Варшаве взорвался подарок из Украины
© Фото: Jaap Arriens, ZUMAPRESS.com, GlobalLookPress
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В Варшаве у кабинета главного коменданта полиции Польши Ярослава Шимчика взорвался один из подарков, полученных им во время рабочего визита на Украину. Происшествие случилось в среду около восьми часов утра. Об этом сообщили в МВД страны.

«В помещении, прилегающем к кабинету главного коменданта полиции, взорвался один из подарков, которые комендант получил во время рабочего визита на Украину 11-12 декабря, где он встретился с руководством украинской полиции и службы по чрезвычайным ситуациям», - говорится в заявлении ведомства.

Комендант получил легкие травмы. Сейчас он находится в больнице. Также ранение получил гражданский сотрудник управления. Ему госпитализация не потребовалась.

Отмечается, что Польша запросила у Украины соответствующие разъяснения. Делом занимаются прокуратура и соответствующие службы.

Напомним, недавно в Польше рассказали о гибели двух наемников на Украине. Они принимали участие в военных действиях на стороне националистов. 

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