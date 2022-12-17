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ZET: взорвавшийся в Польше украинский гранатомет пересек границу без контроля

Анна Касаткина
07:40 17.12.2022
По данным радиостанции, гранатомет приехал в Польшу на специальном поезде, курсирующим между Украиной и Перемышлем.
ZET: взорвавшийся в Польше украинский гранатомет пересек границу без контроля
© Фото: Pawe WrÃ�blewski, KeystonePressAgency, GlobalLookPress
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Взорвавшийся в полицейской комендатуре Польши гранатомет с Украины не проходил никакого контроля при пересечении границы. Об этом со ссылкой на источники сообщает радиостанция ZET.

По ее данным, гранатомет приехал в Польшу на специальном поезде, курсирующим между Украиной и Перемышлем.

«Наши информаторы утверждают, что гранатомет не подвергался ни пограничному, ни таможенному контролю. В этом деле еще много вопросительных знаков», — говорится на сайте радиостанции.

Как сообщали ранее в польском МВД, комендант Ярослав Шимчик получил гранатомет в подарок в ходе своего визита на Украину 11-12 декабря. Подарок, как отмечается, был вручен одним из руководителей украинских спецслужб. По словам главы ведомства Мариуша Каминского, Шимчик не знал, что из себя представляет презент.

Гранатомет взорвался в кабинете главного коменданта 15 декабря. В результате был разрушен пол в кабинете и потолок располагавшегося ниже помещения охраны. Легкие травмы получили сам Шимчик и гражданский сотрудник полицейского управления. Коменданта после инцидент госпитализировали, второму сотруднику госпитализация не потребовалась.

Источники польской газеты Wyborcza сообщали, что взрыв произошел из-за неосторожного обращения с оружием, которое, как утверждается, было заряжено учебным боеприпасом. Гранатомет «неожиданно выстрелил, пока они играли с ним». Ведущая расследование инцидента прокуратура считает Шимчика, который в результате взрыва получил потерпевшим, Польша потребовала от Украина разъяснений в связи с инцидентом.

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